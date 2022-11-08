Kıyafet bağış kutusunda bir kadının cesedi bulundu

Almanya'nın Weinstadt kentinde kıyafet bağış konteynerine sıkışan 26 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu.

Alman basınında yer alan habere göre, yapılan incelemelerde, kadının kıyafet almak üzere konteynere girmeye çalıştığı, ancak bu sırada konteynerin köşesinde sıkıştığı ve kendini kurtaramadığı belirlendi

Kadının cesedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunarak konteynerden çıkarıldı. Acil servis doktoru, ölümünün nedenini henüz belirleyemezken, polisin kadının ölümünde başka bir kişinin rolüne dair biz iz bulamadığı aktarıldı.