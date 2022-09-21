Kısmi seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, kısmi seferberlik çağrısının ardından firar eden veya birliğe teslim olmayan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören Rusya Ceza Kanunu düzenlemelerini onayladı.

Federasyon Konseyi'nde onaylanan düzenlemelerde, savaş zamanında yağmalama suçunu işleyenlere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte devlet savunma siparişlerinin koşullarını ihlal edenler 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Komutanın emirlerini yerine getirmeyenler, askeri veya silahlı faaliyetlere katılmayı reddedenler 2-3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

'Ülke içinde seyahat kısıtlaması olmayacak'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, kısmi seferberliğin Rusya’nın farklı bölgeleri arasında seyahatlere kısıtlama anlamına gelmediğini belirtti.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kartapolov, “Kısmi seferberlik ülkenin tamamı için geçerli değil. Bence herhangi bir ek kısıtlama getirilmeyecek” diye konuştu.

'Türkiye'deki tatil yerlerine gitmenizi tavsiye etmem'

Sputnik'in haberine göre seferberliğin kapsama ihtimali olan kişilere seslenen yetkili, “Krasnodar’a ya da Omsk'a rahatlıkla iş seyahatine gidebilirsiniz, ancak Türkiye'deki tatil yerlerine gitmenizi tavsiye etmem, tatilinizi Kırım ve Krasnodar Bölgesi’nin tatil beldelerinde geçirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kartapolov, bölgeden bölgeye seyahatlerin mümkün olup olmadığı sorusunu, “Elbette” diye yanıtlayarak, “Özel askeri operasyonun yapılacağı bölgelerde bir takım kısıtlamalar olacak, ancak bu durum ülkenin tamamı için geçerli değil" dedi.