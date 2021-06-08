Kısa çalışma kaosu: Kimine yattı, kimine yatmadı, çok sayıda tepki var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ancak 4 Haziran'da ödeme listesinde yer alan emekçilerin bir bölümünün hesabına söz konusu ödemeler yatırılmadı.

Ödemelerin neden yapılmadığına ilişkin sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşılırken, kimi yurttaşlara ödeme için patronunun araması gerektiği söylendi.

Konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın iletişim merkezi ALO 170'i arayan bir emekçi, "Ödeme hak edişinin sistemde göründüğü, ödeme emrinin beklendiği" yanıtını aldı.

Bakanlığın açıkladığı 4 Haziran tarihinin üzerinden günler geçmesine rağmen neden ödeme emri verilmediğine ilişkin ise net bir açıklama yapılmış değil.