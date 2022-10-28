Kış saati geliyor

Kış saati uygulaması kapsamında ülkelerde 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece saatler bir saat geri alınacak.

Yaz-Kış saati uygulaması çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kullanılıyor.

Türkiye’de 1972 yılında başlayan yaz-kış saati uygulamasından 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle vazgeçilmiş ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Bu nedenle Türkiye'de saatler geriye alınmayacak.

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle pazar sabahı telefon ve bilgisayarların saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.