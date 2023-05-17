Kırşehir'de haber alınamayan kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Kırşehir'de haber alınamayan 38 yaşındaki kadının, kendi evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Kırşehir'de bıçaklanarak öldürülen bir kadının cesedi kendi evinde bulundu.

DHA'nın haberine göre; Ankara Caddesi'ndeki bulunan bir apartmanda ikamet eden 38 yaşındaki G.T'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine ikamete giden ekipler G.T'nin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekibi G.T'nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından G.T'nin cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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