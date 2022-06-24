Kırmızı listesinde yer alan 5 yavru tavşan koruma altına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde, bitkin halde bulunan 5 yavru Arap Tavşanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı.

DHA'nın haberine göre, kanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Van'ın Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi.

Anneleri olmayan, bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı.



