Kırmızı kart gösteren kadın hakeme yumruk attı

Arjantin 3. Lig maçında skandal bir olay gündeme geldi. Tirone isimli bir futbolcu takım arkadaşının oyundan atılmasına sinirlenerek maçın hakemine yumruk attı.

Daily Mail'ın haberine göre, kadın hakeme saldıran futbolcu, maç sonrasında ekipler tarafından tutuklandı. Oyuncunun ömür boyu futboldan men edilmesi de beklenen kararlar arasında yer alıyor.

Hakem hastaneli oldu

Sert bir darbeyle yerde kalan hakem Dalma Cortaldi, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucu bir soruna rastlanmayan genç hakem, taburcu edildi.

Saldırıdan sonra 'biraz sersemlediğini' söyleyen Dalma, "Olanlardan sonra biraz şaşkınım ama bunun dışında sorun yok ve meslektaşlarımın ve ailemin desteğini alıyorum.

Darbe boynuma, kapalı bir yumrukla geldi ve yere çarptığımda dirseğimi incittim" dedi.

