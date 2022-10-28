Kırmızı etteki oyunu açıkladı: Su katıyorlar...

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, etteki oyuna dair açıklamada bulundu.

Çelik, bazı mezbahalarda karkas ete yüksek tazyikli su sıkılarak ete su katıldığını iddia ederken, “Bu yolla etin ağırlığı artırılıyor, tadı da kaçıyor. Helale haram katanlara dur denmeli” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çelik, “Market reyonlarındaki etiketler her gün güncelleniyor. Bütün lobiler birleşmiş. Tedarikçi ve satıcılar, beraber çalışıyor. Devletimiz bu fırsatçılara imkân tanımamalı. Çok sayıda firma süt üretiyor, hepsinin içindeki inek sütü ama biri 14 liraya, diğeri 22 liraya öteki 26 liraya satıyor. Buna müdahale edilmeli. Örneğin bir kilo tereyağı ortalama 100 liraya satılırken, süzme peynirin nasıl olup da 95 liraya satılabildiğini biri açıklamalı. Gıda komitesi bilimsel olarak üretim maliyetlerini ortaya koyup, market rafındaki satış fiyatıyla karşılaştırılmalı. Temel gıda ürünlerinde üreticinin de tüketicinin de kaderi serbest piyasanın eline bırakılmamalı" ifadesini kullandı.