Kırklareli'nde 'koronavirüs salgınında kademeli normalleşme süreci' kapsamında toplantı, gösteri, yürüyüş gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kırklareli'nde toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Kırklareli'nde 'koronavirüs salgınında kademeli normalleşme süreci' kapsamında toplantı, gösteri, yürüyüş gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Haber Merkezi
Kırklareli'nde 'koronavirüs salgınında kademeli normalleşme süreci' kapsamında toplantı, gösteri, yürüyüş gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: