Kırklareli'nde eşini silahla vurarak öldüren zanlı adliyede

Kırklareli'nde dün eşi Songül A'yı silahla öldüren zanlı Z.A.A.'nın (41) emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Zanlı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.
Hayatını kaybeden Songül A.'nın cenazesi ise memleketi Van'a gönderildi.
Uzaklaştırma kararı bulunuyordu
Eşinden uzaklaştırma kararı bulunan Z.A.A. eşi Songül A'yı Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki evinde silahla vurarak yaralamış, Songül A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı da bacaklarından yaralanmıştı. (AA)