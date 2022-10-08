Kırım Köprüsü'nde intihar saldırısı

Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde bir patlama meydana geldi.

Trafiğe kapatılan köprünün bir kısmı da çöktü. Patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiğini duyuran Rusya, üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bomba yüklü araçlı saldırı sonrası köprüdeki demiryolu hattında yer alan tren de alev aldı.

Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Kırım Köprüsü’ndeki patlama sonrası açıklamada bulundu.

Podolyak, patlamanın ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Yasadışı olan her şey imha edilmeli. ‘Kırım. Köprü. Başlangıç” dedi.

Rusya'dan 'terör' yanıtı

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Kiev rejiminin sivil altyapının tahrip edilmesine verdiği tepki, onun terörist özünü gösteriyor” ifadesini kullandı.