Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tokat'tan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsünün sürücüsü M.Ç, aracın bagajındaki şüpheli bir pakette tabanca bulunduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste yapılan aramada, el yapımı olduğu belirlenen 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.