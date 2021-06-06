Kırıkkale'de kadın cinayeti

Kırıkkale'de Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları'nda sabah saatlerinde kadın cinayeti gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, Başkaya çifti henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, 29 yaşındaki Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla 29 yaşındaki eşi Hacer Başkaya'yı boynundan bıçakladı.

Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı Sezer Başkaya, olay yerinde gözaltına alındı. Sezer Başkaya emniyete götürülürken, cinayetle ilgili de soruşturma başlatıldı.