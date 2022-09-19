Kırıkkale’de Barut Fabrikası'nda patlama

Kırıkkale’de Barut Fabrikası'nda patlama meydana geldi, iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
 