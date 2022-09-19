Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale’de Barut Fabrikası'nda patlama
Kırıkkale’de Barut Fabrikası'nda patlama meydana geldi, iki kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.