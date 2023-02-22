Kırıkhan'daki yıkımdan geriye kalan kareler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Kırıkhan'daki yıkım fotoğraflara yansıdı.

Haber Merkezi

(AA)