(AA)
Kırıkhan'daki yıkımdan geriye kalan kareler
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Kırıkhan'daki yıkım fotoğraflara yansıdı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kırıkhan'daki yıkımdan geriye kalan kareler
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Kırıkhan'daki yıkım fotoğraflara yansıdı.
Haber Merkezi
(AA)