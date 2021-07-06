Kırgızistan Türkiye'ye MİT operasyonuyla ilgili nota verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen, Gülen Cemaati'nin Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın iadesi için Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a nota verdi.

Kırgız Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Doğan, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov'un talimatıyla bakanlığa davet edildi.



Kırgız tarafının Büyükelçi Doğan'a uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirttiğini aktaran bakanlık, Türkiye'ye İnandı'yı iade etme, İnandı'ya yönelik olarak şiddet içeren ve küçük düşürücü eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

'Operasyonun Kırgız topraklarında yapıldığına dair bir beyan yok'



Açıklamaya göre Büyükelçi Doğan, İnandı'nın Türk vatandaşı olduğunu ve yalnızca Türk vatandaşı kabul edildiğini vurgulayarak Türk tarafının söz konusu operasyonun Kırgız topraklarında yapıldığına dair bir beyanda bulunmadığının altını çizdi.



Bakanlık, Bişkek'in İnandı'nın dönmesi ve Kırgızistan anayasası ve uluslararası hukuk normları uyarınca Kırgızistan vatandaşı olarak tüm hak ve meşru çıkarlarının korunmasının sağlanması için gereken her türlü çabayı göstereceğini ekledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnandı hakkında "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" demişti.



1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen Orhan İnandı, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığına geçti. İnandı, 2017 yılına kadar örgütün Kırgızistan sorumlusu olarak görev yaptı.