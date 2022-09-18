Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda ölü sayısı 36'ya yükseldi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de yerel saatle 10.00 itibarıyla sağlık kurumlarına 12 kişinin cesedinin getirilmesiyle, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda ölü sayısının 36'ya çıktığı belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Tacikistan makamları sınırdaki çatışmada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Tacikistan'ın yerel basınında çıkan haberlerde, sınırdaki çatışmada 39 kişinin öldüğü iddia edildi.

İki ülkenin 16 Eylül saat 16.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesinin ardından Kırgızistan tarafında aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin cesedinin ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere getirildiği belirtilmişti.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.