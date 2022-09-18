Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 81'e yükseldi

Kırgızistan ve Tacikistan yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamalarda, iki ülke arasından 14-16 Eylül tarihleri arasında yaşanan sınır çatışmalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 81'e yükseldiği duyuruldu.

Eski Sovyetler Birliği ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan, Rusya'nın gerginliğin sona ermesi çağrısının ardından ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. İki ülke de birbirini sınır karakollarına ve yerleşim yerlerine saldırmakla suçlarken, çatışmalara havan topu, tank ve savaş uçaklarının katıldığı bildirildi.

Tahliye edilenler geri dönüyor

Reuters'in haberine göre, etnik gruplar arasında başlayan çatışmaların büyümesiyle ortaya çıkan tabloda, Kırgızistan sınır bölgesinden 173 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca Kırgizistan hükümeti, 19 Eylül'ü (yarın) ulusal yas günü ilan etti. Ateşkesin ardından Kırgızistan basınında çıkan haberlerde, tahliye edilen vatandaşların yerleşim yerlerine dönmeye başladığı ifade edildi.

Kırgizistan Sağlık Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamaya göre, çatışmalarda 46 Kırgız'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, sınır bölgesindeki çatışmalarda 35 vatandaşının öldüğünü belirtirken, açıklamada tahliyelere değinilmedi. Tacikistan'ın resmi olarak bölgede tahliye operasyonu açıklaması yapmamıştı.

Putin devlet başkanlarıyla görüştü

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kırgizistan Devlet Başkanı Sadir Japarov ve Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rakhmon'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in taraflara gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemeleri ve durumu "yalnızca barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla mümkün olan en kısa sürede" çözmek için önlemler almaları çağrısında bulunduğu belirtildi.