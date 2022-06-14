Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Tacikistan Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 1 Tacik askeri hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırgızistan tarafından yapılan açıklamada ise can kaybı olmadığını bildirilirken, sınır muhafız komutanları ve yerel valilerin olayla ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Tacik kaynaklarından ve Kırgız sınır muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Tacikistan'ın İsfara yakınlarındaki Kekh bölgesinde sınır muhafızları arasında çatışma çıkmış, 3 Kırgız askeri yaralanmıştı. (İHA)