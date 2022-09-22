Kirayı artırmak isteyen ev sahibi kiracıyla anlaşamayınca kapıyı söktürdü

Çorum'un Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ev sahibi kirayı 3 kat artırmak istedi. Kiracının bunu kabul etmemesi üzerine ev sahibinin evin dış kapısını söktürdüğü öne sürüldü.

Seda S. isimli kiracı, 2019 yılında Ulukavak Mahallesi’nde bulunan ev için bir yıllığına kiralama sözleşmesi imzalamıştı. 2020 yılında sözleşme sona ererken kiracı ve ev sahibi arasında başka sözleşme imzalanmadı. İddiaya göre ev sahibi Ahmet B., bu yıl kiracı Seda S.’den, önce “Oğlum oturacak” diyerek evden çıkmasını istedi. Ahmet B., daha sonra Seda S.’den, 650 lira olan kirayı 2 bin liraya yükseltmesini talep etti. Bu parayı çok bulan kiracı Seda S., duruma itiraz etti.

Bir süre sonra ev sahibinin anlaşmalı olduğu emlakçı Mehmet T., eve gelerek evin dış kapısının çelik kapı ile değiştirileceğini belirtti ve genç kadına bir kağıt imzalatıp kapıyı söktürdü. Hafta başından beri kapısının bulunmadığını ve kapıyı bir örtü ile kapatmak zorunda kaldığını belirten Seda S., yalnız yaşadığını ve kapısının olmaması nedeniyle evde korku içerisinde zaman geçirdiğini söyledi.

Ev sahibi ve emlakçıdan şikayetçi olduğunu ancak kapının hâlâ takılmadığını belirten genç kadın, bu süre içerisinde evin bin 500 liraya başka birisine kiralanmak istendiğini, kiralayacak kişinin evi beğenmemesi üzerine vazgeçtiğini anlattı.

Seda S., bu yıl kira zammının yüzde 25 ile sınırlandığını ancak ev sahibinin kiraya 3 katından fazla zam yapmak istediğini belirterek mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istediğini söyledi. (ANKA)