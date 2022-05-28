Kiralık katil tutan doktor tutuklandı

ABD'de koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, 2018 yılında kiralık katil tutarak cinayete karışmak suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi

ABD'de Los Angeles merkezli “Enochian BioSciences”ın kurucu ortağı Dr. Serhat Gümrükçü (39) ve şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay (35), Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesi için kiralık katil tutmakla suçlanarak tutuklandı.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gregory Davis’in Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürüldüğü ve cesedinin, 7 Ocak 2018’de kilometrelerce uzakta, elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulunduğu belirtildi. 

Habere göre öldürülen kişiyle kiralık katil tutan iki Türk'ün ilişkileri henüz bilinmiyor. 

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