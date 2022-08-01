'Kiralık katil' sitesi ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre, kamu görevlisi ve güvenliklerin yanı sıra Türkiye'de 185 bin 153 kişi ruhsatlı silah taşıyor.

Türkiye'de birçok kişi tarafından sahiplenilen ruhsatlı/ruhsatsız silahlar tehlike saçıyor. Son zamanlarda artan cinayet haberleri de birçok olayda bireysel silahlanmanın herkes için risk oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

Kiralık katil sitesi reklam yayımladı

Bireysel silahlanma tüm yurttaşlar için büyük bir risk taşırken, şimdi de 'kiralık katil' hizmeti verdiği iddia edilen bir internet sitesi ortaya çıktı. Kiralık katillerin internet sitesi üzerinden açık açık reklamının yapılması dikkat çekti.

İnternet sitesinde neden kendilerinin seçilmesi gerektiği ise şöyle anlatılıyor:

"Kiralık Tetikçi hizmeti alırken en önemli şey GİZLİLİK ve ANONİM olmaktır. Kimliğinizin adresinizin telefonunuzun vb. bilgilerinizin kimse tarafından bilinmemesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde sorunsuz olarak kiralık tetikçi hizmeti almanız gerekmektedir. Aksi takdirde deşifre olup azmettirici olmaktan yüksek hapis cezası alabilirsiniz. Düşmanınızdan kurtulmak isterken tam tersi durumlarla karşılaşmanız olasıdır."

Fiyatlandırma da mevcut

OdaTV'de yer alan habere göre, sitede her şey ayrıntısıyla anlatılmış durumda. Yapılacak işe göre fiyatlandırma da hazırlanmış. Sitedeki fiyatlandırma şöyle:

Öldürme: 30 bin dolar

Yaralama-Sakat bırakma: 20 bin dolar

Kaçırma- Alıkoyma:10 bin dolar

Kundaklama: 9 bin dolar

Sitede sadece insan öldürmedikleri kara para aklama gibi suçları da işledikleri açık olarak anlatılıyor. İletişime geçmek isteyenler için bir e-posta adresi verilen sitede para yatırma işlemi içinde bir link verilmiş.