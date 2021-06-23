Kıraç'ın açıklaması belgelerle çelişiyor: 'SBK, İnan Kıraç'tan 40 milyon dolar alacaklı görünüyor'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İnan Kıraç’ın, Silcolux şirketinin hisselerini 6 milyon dolar karşılığında hukuki yollarla geri aldığı yönündeki açıklamasıyla çelişen İstanbul 25. İcra Dairesi'nin taahhütnamesine ulaştı.

İstanbul 25. İcra Dairesi'nin 2020/24115 sayılı icra takibine konu olan yazılı taahhütnameyi bugünkü köşesine taşıyan Öztürk, “20.05.2020 tarihli taahhütnamenin tarafları, İnan Kıraç ve Sezgin Baran Korkmaz'dı. Taahhütnameye göre Korkmaz, İnan Kıraç'tan 40 milyon ABD Doları alacaklı görünüyor. Taahhütnamede İnan Kıraç, Silcolux SA nezdinde sahip olduğu tüm hisseleri Sezgin Baran Korkmaz'a devretmeyi taahhüt ediyor ve böylelikle Silcolux'te hakim hissedar olması nedeniyle Sezgin Baran Korkmaz'a 40 milyon dolar borçlu olduğunu, borcunu 20.05.2020 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyor” dedi.

'Korkmaz'ın vazgeçmesi istenen alacak...'

Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkmadan önce vadesinde borcunu ödemeyen İnan Kıraç aleyhine, İstanbul 25. İcra Dairesi'nin 2020/24115 sayılı icra dosyası üzerinden takip başlattığını belirten Öztürk, devamında şu bilgileri aktardı:

“Sedat Peker'in yayınladığı videoda, Sezgin Baran Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ve bir iş insanından olan alacağından vazgeçmesinin istendiği iddia edildi. Bu iddiaya da bir yalanlama gelmedi. İşte, Korkmaz'ın vazgeçmesi istenen alacağın, İstanbul 25. İcra Dairesi dosyasına konu taahhütname konusu alacak olduğu belirtiliyor.

Kıraç’ın “Şirket hisselerinin Sezgin Baran Korkmaz'a devrinden haberim yoktu’ açıklaması ortada kaldı

İnan Kıraç'ın, avukatı Levent Göktaş, yaptığı açıklamada hisseleri Sezgin Baran Korkmaz'dan 6 milyon ABD doları karşılığı devraldıklarını belirtti. Bu durumda, Sezgin Baran Korkmaz'ın hem İnan Kıraç'tan olan 40 milyon dolar alacağından vazgeçtiği, hem de hisseleri ederinin çok altında İnan Kıraç'a devrettiği sonucu çıkıyor. Ayrıca, icra dosyasına konu olan taahhütname, İnan Kıraç tarafından yapılan ‘şirket hisselerinin Sezgin Baran Korkmaz'a devrinden haberim yoktu’ açıklamasını ortada bırakıyor.”