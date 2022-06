Kiracılar darbedildi: 'Bizi duvardan duvara vurdular'

İstanbul Arnavutköy'deki bir apartmanda gece saatlerinde ev sahibi ve kiracılar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre ev sahibi Özkan Avcı, kiracıları Orhan ve Filiz Görenç çiftine kira bedelini bin 500 liradan 4 bin 500 liraya çıkartacağını bildirdi. Bu parayı ödeyemeyeceklerini belirten Görenç çiftine evi boşaltmaları söylendi. Bunun üzerine kiracı ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı.

Binaya gelen ev sahibi Özkan Avcı'nın kardeşleri Ethem Avcı, Erdem Avcı ve Murat Avcı ile kiracı çift arasında kavga çıktı. Kavga sonrası Orhan Görenç, Filiz Görenç ve yeğenleri darp raporu alarak üç kardeşten şikayetçi oldu. Üç kardeşin bina koridorunda kiracı çifti ittirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

'Bizi duvardan duvara vurdular'

Kiracı Filiz Görenç yaşananları şöyle anlattı:

“Akşam saat bir buçukta telefon açtılar, bizi tehdit ettiler. Ethem Avcı, Erdem Avcı, Murat Avcı. Üç kardeş bizi burada sıkıştırdılar. Biz karakola gidiyorduk. Çocuklarının üstüne kapıyı kilitledim. Bizi burada sıkıştırdılar. Eşimle beni darbettiler. Bu duvara vurdular. Zaten kamera kayıtlarında var. Birisi kapıyı tuttu. Diğer ikisi de içeride ben ve eşimi darp ettiler. Duvardan duvara bizi vurdular. 'Ya bu evden çıkacaksınız ya sizi öldüreceğiz' dediler. Birer balkondan aşağı atacağız dediler. Altı aydır bizi tehdit ediyorlar. Yapmadıkları yok bize. Altı aydır biz bunlarla uğraşıyoruz. Arnavutköy'de evler pahalı, fiyatları arttı, satılık olsun, kiralık olsun, bütün evlerin fiyatı arttı. Ben 1500 liraya oturuyorum. İki ay içerisinde iki kere fiyat artırdılar. Şimdi de diyorlar ki; ya 4 bin 500 lira ya da evden çıkacaksınız. Benim 4 bin 500 lira verecek gücüm yok. 'ben evimi satıyorum, evimden çıkacaksınız' dedi. İlk girdiğimizde iki sene sözleşmemiz vardı, sözleşmemiz bitti. Ondan sonra evler böyle olunca sözleşme yapmadılar. Ama her ay kirayı elden alıyorlar, sözleşme yapmıyorlar. Zaten kameralarda ben kirayı verirken her şey görünüyor. Vermedi diyorlar ama her şey görünüyor. Yeğenimi darbettiler. Kafasına vurdular. Eşimin boynunu, suratını, benim bacaklarımda yaralar var. Zaten raporlarımızın hepsi karakolda. Altı aydır bizi taciz ediyorlar."

'Biz onları istemiyoruz'

Ev sahibinin annesi Yadigar Avcı ise "Çocuğum gelmiş insanlıkla demiş ki benim evimi boşaltın. Bayan da diyor ki 'ben kan dökeceğim boşaltmıyorum. 10 sene oturacağım' diyor. İnsanlıkla çıksınlar. Biz onları istemiyoruz. Ne kontratımız var ne de bir şeyimiz var. Öyle girmişler, oturuyorlar" dedi. Telefonla ulaştığımız ev sahibi ise kiracıların 1,5 senedir kira vermediğini iddia etti.