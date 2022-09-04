Kira tespit davalarında talep edilen artış miktarı yüzde 300'e yükseldi

Konut krizi nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasındaki dava sayısında büyük artış yaşanırken, ev sahiplerinin kira tespit davasında talep ettikleri kira artış oranı yüzde 300'lere kadar artış gösterdi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, ev sahipleri tarafından istenen yüzde 300'lük zamla birlikte; 1500 lira olan konut kirasının 6 bin liraya, 4 bin lira olan konut kiranın 14 bin liraya, 9 bin lira olan konut kiranın 25 bin liraya, 8 bin 500 lira olan işyeri kirasının ise 30 bin liraya çıkmasının istendiği aktarıldı.

Ev sahiplerinin artış talebine gerekçe olarak ise "ekonomik şartları, döviz kurları ve enflasyondaki artışı, alım gücünün azalmasını, sosyo-ekonomik gelişmeleri" gösterdiği belirtildi.