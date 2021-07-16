KİPTAŞ’ın yaptığı bazı konutlar kura çekimi yapılmadan AKP’li ve THY yetkililerine satılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın yaptığı Çatalca Konutları’nı 2015 yılında AKP’li yöneticilerin, THY yetkililerinin, AKP’li belediye çalışanlarının ve AKP’ye yakın bazı vakıfların yöneticilerinin aldığı ortaya çıktı. O dönem çok sayıda talep olmasına karşın kura çekimi yapılmadığı ve dairelerin önceden belirlenen kişilere satıldığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İBB İYİP Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dairelerin dar gelirli yurttaşlar için yapıldığını belirterek, “Çatalca’da yapılan bu konutlar, sosyal incelemeden geçen, ihtiyaç sahibi, dar gelirli yurttaşlar için yapılmış. Ama ne yazık ki bu konutlar, sosyal yardıma ihtiyacı olmayan, belki gelirleri daraltılmış ama dar gelirli olmayan, AKP’ye yakın olan isimlere verilmiş. İki bin daire böyle dağıtılmış... Dar gelirli ihtiyaç sahibi insanlar için üretilen konutlar şeffaf olmayan bir süreçte şaibeli bir şekilde satılmış. Bu insanların belki de 10. dairesi” dedi.

Özkan’ın verdiği bilgilere göre, 2015 yılının Eylül ayı içerisinde 2 bin 138 adet konut doğrudan “hak satışı” şeklinde satışa sunuldu ve konutların tamamı bir saat gibi bir sürede satıldı. Önceden hazırlanmış listelere satışların gerçekleştirildiği belirtildi. O dönem talebin fazla olmasına karşın herhangi bir kura çekimi yapılmadığı ifade edildi. Dairelerin hak sahibi-daire eşleştirme kurası ise 13 Mayıs 2018 tarihinde Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda yapıldı. Daireler o dönem 20 bin TL peşin, 19 bin 750 TL 24 ay sonra ödenecek şekilde, kalan miktar da 100 bin TL banka kredisi planlamasıyla 139 bin 750 TL’ye satıldı. Ayrıca kredi yerine Kiptaş’a 24 ay taksit ödemesi seçeneği de sunuldu. Beş yıl da devir yasağı konuldu. Dairelerin teslimleri 2018 yılının temmuz ayında başladı. Projenin yüklenicileri ise Nas İnşaat ve Kibritçi İnşaat.