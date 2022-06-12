KİPTAŞ Genel Müdürü: İstanbul’daki boş konutlar kamulaştırılsın

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, riskli konut ve barınma sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Dünya'da yer alan habere göre, hükümetin yeni konut üretimi için ayırdığı 30 milyar lira ile günümüz koşullarında ancak 10 bin konut yapılacağını bildiren Kurt, bunun yerine boş duran 1 milyon konutun kamulaştırılmasını önerdi.

Bu yolla konut sorununun kısa sürede çözülebileceğini söyleyen Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da duran boş konutları alıp satması daha faydalı. Çünkü bitmiş konutta finansman maliyeti koymasına gerek yok. Kentte 1 milyona yakın boş konut olduğu söyleniyor. Eğer bu doğruysa bunun 500 bininin sağlam olduğu düşünülürse ve İstanbul'da 300 bin riskli yapı varsa bu riskli yapı stokunu 1 günde taşıma imkanımız olacak.”

Dünya'da yer alan habere göre, düzenlenen basın toplantısıyla 3,5 yıllık süreçleri hakkında bilgi veren Kurt, bu uygulamayla kente imar baskısı yapılmayacağını belirterek, “İstanbul için esas çılgın proje bu yapıların kamulaştırılması" ifadelerini kullandı.

Hükümetin bugüne kadar hep satışı destekleyici çözümler sunduğunu, bunun da pahalılık olarak döndüğünü kaydeden Kurt, "Burada sıralamada yanlışlık var. Halbuki öncelik sıralaması üretimde olmalıydı. Bunun için de sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde inşaata yüzde 8 ile 18 arasında değişen KDV'yi sıfırlayarak üretim maliyetini yüzde 15 düşürüp yeni konutu teşvik edilebilirdi" dedi.