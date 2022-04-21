Kinder markalı bazı ürünler için toplatma kararı alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerin Salmonella bakterisi riskine karşı toplatılmasına karar verdi. Toplatılacak ürünlerin 'Schoko Bons'un iki partisi olduğu kaydedilen açıklamada, toplatılacak ürünlerin, son tüketim tartihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olan ürünler olduğu bildirildi.

NTV’nin haberine göre, kararın Avrupa Birliği’nden gelen bildirim üzerine alındığı belirtildi.

Avrupa’da bazı ülkelerde, Salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye’de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirilmişti.