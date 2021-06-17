Kimya şirketlerinden 10 ton titanyum dioksit ve 24 varil epoksi reçine çaldılar

Tuzla'da farklı tarihlerde meydana gelen olaylarda, bazı dolandırıcılar, iki ayrı kimya şirketinin çalıştığı şirketleri tespit etti. Dolandırıcılar bu şirketleri takibe alarak kimya firmalarına yapılan siparişleri öğrendi. Şirketlerden önce harekete geçen dolandırıcılar, siparişleri almaları için kimya tesislerine nakliye kamyonu gönderdi. Şirketler adına ürünleri teslim almaya geldiğini belirten kamyon sürücüsü araçlarına kimyasal malzemeler yükletti. Ürünler bu aşamadan sonra dolandırıcıların Kartal'da kiraladığı depoya indirildi.

376 bin lira değerinde

Dolandırıcılık olayı, bekledikleri ürünlerin gelmemesi üzerine şirketlerin, kimya firmalarını aramasıyla ortaya çıktı. Çalışma başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bir kimya firmasından gıda ürünlerinde kullanılan 376 bin lira değerinde 10 ton titanyum dioksit başka bir firmadan ise 390 bin lira değerinde 24 varil epoksi reçine çaldıklarını tespit etti.

4 kişi gözaltına alındı

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, çalınan kimyasalların yüklendiği kamyonun sürücüsünün R.K. olduğunu belirledi. R.K.'dan yola çıkan polis 4 şüpheliyi daha tespit etti. Araştırmalarda çalınan ürünlerin bir kısmının Kartal'daki depoya, 9 ton kimyasalın ise Bursa'ya gönderildiği anlaşıldı.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheliler G.A., Y.H, F.H. ve F.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan kimyasal malzemeler belirlenen adreslerde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kamyon sürücüsü R.K.'nın serbest kaldığı öğrenildi.