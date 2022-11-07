Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği alfabe sorusu gündem oldu

'Kim Milyoner Olmaz İster' yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde Sadrettin Doğu Aytun isimli yarışmacıya sorulan alfabe sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.
İlk iki soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı üçüncü soruda takıldı.
3 bin TL'lik üçüncü sorudaki alfabe sorusunu yanlış yanıtlayan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Aytun 2 bin TL alıp yarışmaya veda etti.
İşte sosyal medyada da gündem olan o soru...
"29 harfli Türk alfabesinin sondan yirmi beşinci harfi hangisidir?"
A-) D
B-) E
C-) U
D-) Ü
Yarışmacını verdiği cevap: D şıkkı
Doğru Cevap : A şıkkı