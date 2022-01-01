Kim Jong-un: 2022 büyük bir ölüm kalım mücadelesi yılı olacak

Yılın kapanış konuşmasında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, 2021'i yurttaşlarının büyük bir zafer yılı olarak nitelendirirken 2022'nin bir "ölüm kalım" mücadelesinin yılı olacağını da sözlerine ekledi.

KCNA'nın haberine göre Kim, yılbaşı gecesi Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin 27-31 Aralık tarihleri ​​arasında düzenlenen sekizinci toplantının dördüncü genel kurul toplantısının sonunda konuşma yaptı. Kim Jong-un, konuşmasında iç gündeme odaklanırken kırsal kalkınma, traktör fabrikaları, okul üniformaları ve sosyalizme karşı uygulamalarla mücadele gibi konunlara değindi.

'Asıl görev halkın yaşam standardında kayda değer bir değişiklik meydana getirmek'

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, ülkenin 2022 bütçesini, 2021'in sonuçlarını ve gelecek yıl için planları, tarımı ve Kore İşçi Partisi tüzüğündeki değişiklikleri tartıştı.

Kim konuşmasında, "Gelecek yıl partimizin ve halkımızın karşı karşıya olduğu asıl görev, beş yıllık planın uygulanması için kesin bir garanti sağlamak ve devletin kalkınmasında ve halkın yaşam standardında kayda değer bir değişiklik meydana getirmektir" dedi.

KCNA'ya göre, Kim ayrıca ordunun liderliğindeki iktidar partisine "mutlak sadakat ve bağlılığı" çağrısında bulundu.

Kim Jong Un'un konuşmasında, "Kore yarımadasında ve uluslararası siyasette giderek istikrarsızlaşan askeri ortam, ulusal hamle planlarımızı herhangi bir gecikme olmaksızın güçlü bir şekilde ilerletme çağrılarını tetikledi" dedi.