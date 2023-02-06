Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde can kaybı bulunmaktadır

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkıma neden oldu.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde depremde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Kilis Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır“ denildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın Dikkatine,

Saat: 04.17:34’ de 7.4 mw büyüklüğünde,merkezi Kahramanmaraş/Pazarcık olan deprem meydana gelmiştir. Deprem ilimizde de hissedilmiş olup 07.15 itibariyle 49 ihbar alınmıştır. 26 AFAD personeli (6 ekip), 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, (1/3)Emniyet- jandarma-itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir.