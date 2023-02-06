Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde can kaybı bulunmaktadır

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkıma neden oldu.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde depremde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Kilis Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır“ denildi.
Valiliğin açıklaması şu şekilde:
"Vatandaşlarımızın Dikkatine,
Saat: 04.17:34’ de 7.4 mw büyüklüğünde,merkezi Kahramanmaraş/Pazarcık olan deprem meydana gelmiştir. Deprem ilimizde de hissedilmiş olup 07.15 itibariyle 49 ihbar alınmıştır. 26 AFAD personeli (6 ekip), 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, (1/3)Emniyet- jandarma-itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir.
- Elbeyli ilçesi: ölü ve yaralı bulunmamaktadır.
- Musabeyli ilçesi: 4 ölü / 10 yaralı bulunmaktadır:
- Polateli ilçesi: can kaybı yok, 1 yaralı bulunmaktadır.
- Merkez ilçe: bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir. Gelişmeler ilerleyen saatlerde ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"