Kılıdçaroğlu: Bizim iktidara ihtiyacımız var, iktidar olmak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İktidara Hazırız - Büyük Örgüt Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

"Var olan partiler içinde en güçlü bilgisayar altyapısı CHP'ye aittir. Her birinizin internet şifreleri var. Hangi mahallede, kaç oy çıktı görebilirsiniz. Stratejik çalışma bilgiye dayalı çalışma demektir. Bilgilerden yararlanın. Bu bilgiler olduğu halde yararlanmayan veya istemeyen arkadaşlarım var" diyen Kılıçdaroğlu, "Madem ki bir hesaplaşma, helalleşmedeyiz arkadaşlar bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşımız köşeye çekilsin saygı duyarız. Bizim üretecek, çalışacak, koşacak insanlara ihtiyacımız. Bizim iktidara ihtiyacımız var. Biz iktidar olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.