Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği restorana verilen kapatma cezası iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri ziyaretinde toplantı yapıp yemek yediği Sinan Chef isimli restorana verilen 10 günlük kapatma cezası iptal edildi.

İşletmenin BirGün'e verdiği bilgiye göre, restoranda "sigara içildiği" gerekçesiyle verilen kapatma cezası iptal edildi.

Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’ye ziyareti kapsamında "kanaat önderleri"yle toplantı düzenlediği ve yemek yediği Sinan Chef isimli restorana, "sigara" gerekçesiyle 10 gün kapatma ve 16 bin lira idari para cezası verilmişti.

Yılbaşı öncesi verilen cezayı, mekanın sahibi Sinan Yavuz, restoranın Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurmuştu. Yavuz, restoranın 8 Ocak'ta açılacağını ve 400 kişilik rezervasyonları iptal ettiklerini açıklamıştı.