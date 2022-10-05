Kılıçdaroğlu'nun türban sonrası yeni hamlesi belli oldu: Milliyetçiler...

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun türban adımı sonrası şimdi de "milliyetçi üniversite gençleriyle" bir buluşma gerçekleştireceğini yazdı.

Erkin'in yazısından bir bölüm şöyle:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun heybesi doldukça doluyor! Nasıl mı? “Helalleşmeyle” başlayan süreç, 28 Şubat mağdurlarından Ergenekon-Balyoz mağdurlarına, Uludere'den muhafazakarlara uzanan yol haritasına dönüştü. Önceki akşam da “başörtüsü” konusunda attığı adımın ardından -ki tartışmaya çok açık ve tepkileri görüyorsunuz- “Sırada ne var?” sorusunu akla getirdi. Destekçilerinin ikiye bölündüğü “kamuda kılık kıyafet kanunu” açıklamasını yaparken kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun masasındaki bir kitabı da gündemine aldı. Masanın üzerinde Ziya Gökalp'in kaleme aldığı ”Türkçülüğün Esasları” başlıklı kitap vardı.

CHP lideri, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluşacak. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan, 15 yaşında Nihal Atsız'ı okuyan, 20'li yaşlarda Atatürk milliyetçiliğini anlamaya çalışan gençlerle Kemalizm üzerinde bir sohbete katılacak. Bu gençlerden birisiyle dün konuştum ve üç yıldır zaman zaman Kılıçdaroğlu'yla buluştuklarını söyledi.