Tolga Şardan bugünkü köşe yazısında “İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör eyleminin tartışmaları devam ederken, emniyet teşkilatında sessiz sedasız terfilerin gerçekleştirildiğini” söyledi.

179 polis müdürünün birinci sınıf emniyet müdürü olarak belirlendiğini ifade eden Şardan, şunları yazdı:

“Birinci sınıf emniyet müdürü olmaya aday polis müdürlerinden oluşan listeden seçilenler, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla terfi etti.

Terfileri, başarı mı yoksa şans olarak mı değerlendirmek gerekir orası soru işareti.

Zira birinci sınıfa terfi eden polis müdürleri listesine baktığımda ilginç isimleri görmek mümkün.

Öncelikle şunun altını çizeyim. Daha önceki atamalarda olduğu gibi Menzil tarikatından gelen talepler yerine getirilmiş gözüküyor.

Her ne kadar Bakan Soylu ve Emniyet üst yönetimi, özellikle Menzil tarikatıyla ilgili benzer tespitlerimden hoşnut olmuyorlar ancak tablo bu. Hatta ‘kim bunlar?’ diye soracak olurlarsa kendilerine isim isim verebilirim.”

'Kılıçdaroğlu'nun korumasına terfi yok, öğretmenleri döven müdüre terfi'

Yazısının devamında “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Cihangir Sağıroğlu'na terfi verilmedi” ifadelerini kullanan Şardan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buna karşın, yine haberlere konu olan başka bir polis müdürü var. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nde başkan yardımcısı Ahmet Güler. Güler, geçen nisanda köpeğine bakmadığı gerekçesiyle aynı zamanda Şafi olan emrindeki polis memuru H.Y.'yi dövdüğü iddiasıyla adliyelik oldu. Güler, Soylu'dan terfisini aldı.

Kamuoyunda tartışılmasına karşın terfi alan diğer bir emniyet müdürü ise Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen. Toplumsal olaylardan sorumlu olması nedeniyle başkentte gerçekleştirilen eylemlerde sürekli gösterici gruplarla yönelik müdahaleleriyle bilinen Kardiyen hakkında CHP, geçen ağustosta eylem yapan öğretmen gruba yönelik sert müdahale nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Terfi alanlar listesinde çok önemli iki isim daha var. Söz konusu emniyet müdürleri Seyit Ahmet Dikici ile Osman İşisağ. Her iki polis müdürü, geçen nisanda adliye yapılan suç duyusunda isimleri bulunuyor. Suç duyurusunun konusu ‘FETÖ liderinin okuduğu rütbeleri takan polis müdürleri’nin halen görev olması! Söz konusu suç duyusunda isimleri bulunan Dikici, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nde; İşisağ ise, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli.

Dikkat çeken başka bir isim ise, Trabzon'dan terfi eden Şevki Pekdemir. Pekdemir, Mersin Emniyeti İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı iken 2014'te – o zaman henüz FETÖ olarak anılmıyordu – Gülen cemaati mensuplarına yönelik operasyonlar kapsamında "yasa dışı telefon dinleme" olayları sebebiyle meslektaşlarınca gözaltına alındı. Pekdemir, kendisine bağlı polislerin 41 yıl ceza almasına rağmen yerel mahkeme ve İstinaf'tan beraat kararını aldı. Fakat sonrasında devam eden adli süreçte Yargıtay, İstinaf'ın kararını bozdu. Dosya halen açık.

İstanbul Emniyeti'nde yönetim değişikliği sonrasında Ankara'dan İstanbul'a atanan ve İstihbarat Şube'den sorumlu polis müdürü Ömer Faruk Ataş terfi eden isimler arasında yer aldı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısıyken terfi alan Alp Aslan, son dönemde adı sıkça kamuoyuna yansıyan isimlerden. 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ancak salıverilen FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün firarından dolayı yargılanan Aslan, hakkında adli soruşturma yürütüldüğü dönemde emniyet teşkilatında pek görülmeyen biçimde il emniyet müdür yardımcılığına terfi ettirildi. Aslan daha sonra yargılama sonunda beraat etti. Fakat bu konuda ismi hep konuşuldu. Aslan'ın adı kısa süre önce Ankara'da bir restoranda başkentin ünlü mafya liderlerinden Şahin Turgut'un polislerce dövülmesi konusunda gündeme geldi. Turgut, polislerden önce şikayetçi oldu, sonrasında ise şikayetinden vazgeçti.

Halen iktidara yakın görüşleriyle bilinen Emniyet Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu'nun oğlu Tansel Orakoğlu da Adana Emniyet Müdür yardımcılığından birinci sınıf emniyet müdürü yapıldı.

Terfi listesinde yer almasına rağmen bir dönem İstanbul Emniyet Müdür yardımcıyken başka göreve atanan Kadir Alçıkaya terfi verilmeyen isimler arasında yer alması dikkati çekti. Alçıkaya, halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mustafa Çalışkan'ın ekibinde görev yaptı.

Bu arada terfi listesinde İzmir'den terfi eden kadın polis müdürü Seda Okur da yer aldı. Okur, İzmir Emniyeti'nde, teşkilatta pek örneği görülmeyecek biçimde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptı. Okur, erkek meslektaşlarının ağırlıklı görevlendirildiği asayiş şubesinde başarılı çalışmalara imza attı.”