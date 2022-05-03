Kılıçdaroğlu'nun konuşma metnini yırttığını iddia etti: 'Manipülasyon' açıklaması

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "Kılıçdaroğlu’na konuşmayı yırttıran çıkış" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" çıkışını yaptığı konuşmaya dair iddialarda bulundu.

Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun CHP grubunda kürsüye çıkmadan önce bir grup CHP milletvekili ile görüştüğü söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerini ikna etmek yerine sinirli bir şekilde daha önce hazırladığı konuşma metnini yırttığı anlatılıyor" ifadesini kullandı.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun CHP grubunda kürsüye çıkmadan önce bir grup CHP milletvekili ile görüştüğü söyleniyor. İleri sol kanatta yer alan milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na, “Cumhurbaşkanı adayını son anda öğrenmek istemiyoruz. Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yeni bir ‘Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz’ muamelesi ile karşılaşmak istemiyoruz. ‘Tıpış tıpış’ı tabanımıza izah edemedik. Yeni bir tıpış tıpış olayına meydan verilmemesi için cumhurbaşkanı adayının önce Parti Meclisi’nde ve Meclis grubunda tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı adayını sağ partilerden sonra öğrenmeyelim” dedikleri ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun ise milletvekillerini ikna etmek yerine sinirli bir şekilde daha önce hazırladığı konuşma metnini yırttığı anlatılıyor."

'Tamamen manipülasyon'

Selvi'nin söz konusu iddialarının ardından konuya dair açıklama yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Selvi'nin yazısının "manipülasyon" olduğunu söyledi.

Tanrıkulu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Tecrübem ile sabittir ki, Abdülkadir Selvi’nin bu yazısı tamamen manipülasyon… Genel Başkanımız grup toplantısı öncesi milletvekilleri ile görüşmez. Saat 12.30 civarında Meclis'e gelir. GBV tarafından karşılanır.Sonra odasında çalışır."