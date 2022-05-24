Kılıçdaroğlu’nun 'kaçış planı' açıklamasındaki vakfın TÜRKEN olduğu iddia edildi

Bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasının detaylarını bu akşam saat 22.00'de açıklayacağını söylemişti.

Birgün'ün haberine göre, iktidar mensuplarının, yabancı bir ülkede oturum ve çalışma izni alabilmek için devasa tutarlarda paraları bir vakıf aracılığı ile yurtdışına çıkarttığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasının odağındaki kurumun TÜRKEN Vakfı olduğunu iddia ediliyor.

Kulislere yansıyan ve sosyal medyada dile getirilen iddialara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de kurulan TÜRKEN Vakfı ile ilgili bilgi ve belgeler açıklayacak.

TÜRGEV ve Enser Vakfı ortaklığıyla kuruldu

TÜRGEV ve Ensar Vakfı ortaklığıyla 2014 yılında ABD’de kurulan TÜRKEN Vakfı’nın kuruluş belgesinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası yer alıyor. Vakfın Yönetim Kurulu’nda ise Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak'ın yanı sıra AKP'ye yakın bazı isimler bulunuyor.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan tarafından da paylaşılan ABD Gelir Dairesi kayıtlarına göre, son iki yılda yapılan bağışlar hariç, şirketin toplam varlığı 67 milyon dolar büyüklüğünde. Özcan, elindeki bilgileri paylaşırken, “Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs ise sıfır dolar” ifadelerini de kullanmıştı.

Muhammed Ali’nin çiftliğini satın alması ve New York Manhattan’da lüks bir gökdelen inşa etmesi ile gündeme gelen vakfa, 2015-2020 yılları arasında sadece TÜRGEV tarafından 25 milyon 531 bin dolar aktarıldı. 2014-2019 yılları arasında ise Ensar Vakfı’nın aktardığı tutar 34 milyon 989 bin dolar oldu.

Kızılay aracılığıyla para aktarılmıştı

AKP'ye yakın şirketlerden olan Başkentgaz da TÜRKEN Vakfı ile kurduğu ilişki ve muaf olduğu vergilerle gündeme gelmişti. 2017 yılının Aralık ayında, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na ve oradan TÜRKEN Vakfı’na ulaşan 8 milyon dolarlık bağış, kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etmişti. Söz konusu para, Başkent Gaz’dan doğrudan TÜRKEN Vakfı’na aktarılmak yerine, Kızılay ve Ensar Vakfı aracı kılınarak verilmişti. Para Kızılay aracılığı ile gönderildiği için Başkent Gaz’ın o dönem vergi ödemediği ortaya çıkmıştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise bu gelişmelerin ardından, “Şirket, vergi kaçırmamıştır, vergiden kaçınmıştır” açıklama yapmıştı.

Ayrıca TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani'nin, bir KİT olan ETİMADEN'in ABD'de kurduğu ETİMİNE USA Şirketi'nin 13 bin 500 avro maaşlı Genel Müdürü olduğu ortaya çıkmıştı.