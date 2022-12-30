'Kılıçdaroğlu'nun hükümette köstebeği kim?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesajlar geldi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Kemal Bey'e bilgi sızdırılıyor" iddiasında bulundu.

tv100.com yazarı Murat Kelkitlioğlu, konuya ilişkin bugün bir yazı kaleme aldı.

Kelkitlioğlu'nun yazısı şöyle:

"Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu çözüldü… Hem de yaş sınırı olmadan… Böylece Türkiye’nin 30 yıllık kanayan yaralarından biri çözülmüş oldu. Bundan çok kısa bir süre önce de yeni asgari ücret açıklandı ve yüzde 55 zam yapıldı.

Sırada memur ve emeklilere yapılacak zam konusu var…

Buradan da tatmin edici bir rakam çıkacağını umuyorum…

Bütün bunlar yapılırken ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamlelerini merakla takip ediyorum…

EYT’yi kendileri gündeme getirdikleri için iktidarın çözdüğünü iddia ederken, “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz. Beni yorma” şeklinde bir tweet attı.

Kemal Bey’in bir süredir iktidarın gündemindeki konuları çok daha önceden gündeme getirmesi dikkatimi çekiyordu zaten…

Tam bu sırada tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in hazırlayıp sunduğu “Ankara’da Neler Oluyor” programının konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya çok ilginç açıklamalar yaptı.

Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bazı bürokratların Kemal Bey’e bilgi sızdırdığını iddia etti. Ayrıca bu durumun sadece o bakanlıkla sınırlı olmayabileceğinin de altını çizdi…

Bazı bürokratların, buna bazı yargı mensuplarını da ekleyebilirsiniz; seçimler yaklaştıkça pozisyon olmaya başladıkları, hatta Kemal Bey’in, “İktidara geldiğimizde sizden hesap soracağım” söyleminden etkilendikleri kulağıma geliyordu ancak inanın bu kadarını beklemezdim…

Kemal Bey’e bilgi sızdıran bürokratlar…

Ben şimdi merakla memur ve emekliye ne oranda zam yapılacağı konusunda Kemal Bey’in atacağı tweeti bekliyorum…"