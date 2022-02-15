Kılıçdaroğlu’nun elektriği 3 ay kesilemeyecek!

AKP'li Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Tayyip Erdoğan zamları geri alana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturası yönetmeliğe göre 3 ay kesilemiyor.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; iktidar kanadının tepkisini çekmesine karşın, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun faturasını ödememesi durumunda elektriği 20 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ nedeniyle hemen kesilemeyecek.

Bu yönetmeliğe göre şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebiliyor.

Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödememe kararı alan CHP lideri Kılıçdaroğlu 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise 70 yaşında olması nedeniyle bir dönem fatura ödemediklerinde elektrikleri kesilemiyor. Yönetmelik uyarınca Kılıçdaroğlu çiftinin evlerinin elektriği, bir yıl içerisinde 3 dönem ödememeleri halinde kesilebilecek.