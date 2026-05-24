Kılıçdaroğlu'nun avukatından Ankara Emniyeti'ne: Genel Merkez'in tarafımıza teslimi konusunda işlemlerin yapılmasını talep ederiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Çelik tarafından sunulan dilekçede, CHP Genel Merkezi'ne giriş konusunda yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ifade edildi.

Dilekçede, milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen Genel Merkez binasına alınmadığı belirtildi.

‘Yapıcı diyalogdan sonuç alınamadı’

Çelik’in dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.”

Başvuru, CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan arbedenin ardından yapıldı.

