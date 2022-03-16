Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu: Erdoğan yine kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin TL'lik manevi tazminat davasını kaybettiğini duyurdu.

Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıdan bir ders daha! Erdoğan yine kaybetti! Genel Başkanımız yine kazandı! Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun 01.12.2020 tarihli konuşması nedeniyle Erdoğan tarafından 500.000₺ talepli) açılan ve Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada yine haklı çıktık! 'Erdoğan, sen FETÖ ile orduya kumpas kurup Kozmik Oda'yı FETÖ'cülere açtın; Katarlılardan emir alıyorsun; önlerinde diz çöktüğün tefecilere hizmet ediyorsun; Cahil; Hain; Takoz' söz ve eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ispatladık ve dava lehimize sonuçlandı." ifadesini kullandı.