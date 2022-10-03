Kılıçdaroğlu'nun ardından 5 parti liderinden ayrı ayrı mesajlar

CHP, İYİP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde yapıldı.

Yapılan ortak açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından diğer 5 partinin genel başkanları da toplantıya ilişkin sosyal medyadan mesajlar verdi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener “Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün değerli genel başkanlarla yarının Türkiye’si adına önemli kararlar aldık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak. Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile değerli katkıları için tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Biz kazanacağız" mesajını paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Milletimizin hiçbir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, ‘eşit vatandaşlık hukuku’nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye'yi kurmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla biz kazanacağız. Milletimizi 20 yıllık kronikleşmiş sorunlarından kurtarmak ve yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek iradesiyle ikinci turuna başladığımız toplantıların ilkinde, öncelikle ev sahipliği dolayısıyla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm liderlere teşekkür ediyorum" diye yazdı.