Kılıçdaroğlu'nun Ankara planı... AKP ve MHP hedefi 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde Ankara’da AKP ve MHP üyeliğinden istifa etmiş gruplarla görüşecek, Cumhur İttifakı’nın güçlü olduğu bölgeleri ziyaret edecek.

"Sonbaharda seçim olabileceği" iddiasını koruyan ve teşkilatlarına buna hazırlıklı olmaları yönünde talimat veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte, partisinin oyunun az olduğu bölgelerle gruplara yönelik çalışmalara ağırlık verecek.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu bu çerçevede AKP ve MHP üyeliğinden istifa etmiş gruplarla ayrı ayrı bir araya gelecek.

Ankara'da iki toplantı

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde Ankara'da iki önemli toplantıya katılacak. AKP üyeliğinden istifa edip CHP saflarına katılan kişilerin yer aldığı bir grupla buluşacak olan Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP'nin güçlü olduğu Pursaklar, Sincan, Altındağ ve Mamak'ta vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da ülkücü bir grupla da bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. "MHP'den kopmuş" kişilerin olduğu ifade edilen grupla gerçekleştirilecek toplantının bir iftar programı olabileceği belirtiliyor.

Rapora dönüşecek

Öte yandan CHP, Doğu Masası ve Karadeniz Masası'nın ardından, MHP'nin güçlü olduğu Orta Anadolu illerine yönelik yeni bir masa kurmaya hazırlanıyor. Bir süredir hazırlıkları yapılan Orta Anadolu Masası için Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri görevlendirilecek. Masa'da yer alacak CHP'liler düzenli olarak sorumlu oldukları illerde görev yapacak ve rapor hazırlayacak.