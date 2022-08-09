Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kürsüden ilan ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması' için Edirne'ye geldi.

Programda Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi kürsüde bulunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesiyle kürsüye davet etti.

Gürkan "O cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak 13. cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak" şeklinde konuştu.

Gürkan, sonrasında "Sayın cumhurbaşkanım yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapması için kürsüye çağırdı.

Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, "Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı" sözleriyle başladı.