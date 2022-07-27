Kılıçdaroğlu'nun açıklaması AKP içerisini karıştırdı: 'Kim bilgi sızdırdı?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ÖTV indirimi’ açıklamasını yaptığı gece, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmesi AKP içinde tartışma yarattı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, AKP’liler bürokrasiden bilgi sızdığına dair tartışmaya başladı.

CHP’liler bu açıklamayla uzun süredir devam eden ‘bürokrasiden bilgi akışı‘ iddialarını AKP içinde de ete kemiğe büründürdüklerini düşünüyor. Öyle ki CHP’li bir isme göre, bilgi doğrudan cumhurbaşkanlığından geldi.

AKP’lilerse bilginin parti içinden veya cumhurbaşkanlığından değil bürokrasi içindeki bir gruptan sızmış olabileceğine inanıyor.

AKP’lilere göre Kılıçdaroğlu açıklamayla parti içinde güven problemi yaratmayı hedefledi. Parti içinde bu konuda isim tartışması olmadığını aktaran AKP’li bir kurmay şunları söyledi: “Partimizin içinde CHP’ye bilgi verecek kimse yok. Ama sonuçta bu kararlardan bürokrasi de haberdar oluyor. Bir gruptan bu bilgi CHP’ye gitmişse ona bir şey diyemem.”