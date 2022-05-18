Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden AKP'li görevden alındı

Teknofest Festivali öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden üniversite öğrencisi Mehmet Aykin, AKP Bursa İl Gençlik Kolları yöneticiliği görevinden alındı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Aykin, mühendislik bölümünde okuyan 10 arkadaşı ile birlikte roket üreterek, SK Havacılık adlı şirketi kurdular.

Ağustos ayında yapılacak olan Teknofest Uzay, Havacılık ve Teknoloji festivali öncesinde, şirketin tanıtımını yapabilmek için sponsorluk arayışına giren Aykin ve diğer yöneticiler, 15 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Şirket hakkında bilgi veren genç mühendisler, Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi.

Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu ile toplu halde çekilen fotoğrafı sosyal medyan paylaşan Aykin, AKP Bursa İl Gençlik Kolları Yöneticiliği görevinden alındı. Görevden alınan Aykin, AKP üyeliğinden istifa etti.