Kılıçdaroğlu'nu yayınına konuk eden Jahrein, ifadeye çağırıldı

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yayın yapan ve “Jahrein” ismiyle tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç ifadeye çağrıldı. Ahmet Sonuç ifadeye neden çağırıldığını ise bilmediğini söyledi...

Ahmet Sonuç, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Senle kim uğraşır dombik’ diyen bi tayfa vardı. Arkadaşlar pek dillendirmiyorum ama benim Meydan Larousse gibi dosyam var. İçinde bu olaylarla alakası olmayan eşimin tweet’lerini bile dosyalamışlar. Kendinizi çok da şey zannetmeyin yani. Sizi okudukça gülüyorum steril kankalarım.

Üstüne şunu da ekleyeyim. Sosyal medyada şeref, onur, haysiyet, aile, inanç dahil her şeyime küfür eden 16 kişiden şikayetçi oldum. Gidip her birine tek tek ifade verdim hala bekliyorum. Bunların üstüne 200 şikâyet daha eklenecek. Beni hemen arıyorlar ama. Çok ilginç yahu. Beni asla korkutamazsınız. Burada yazılı not olsun diye atıyorum bu tweet’i.

Siz de asla konuşmaktan korkmayın. Ben bu hayatı yeterince yaşadım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Mentalim hiç bu kadar sağlam olmamıştı. Yine not kalsın: asla kendime zarar vermem, asla intihar etmem.”