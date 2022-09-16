Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak, Haber 7, A Haber ve Sabah'a: 'Erdoğan'ın propaganda aparatları'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın propaganda aparatları. Kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yeni Şafak, Haber 7, A Haber ve Sabah'ın kendisi hakkında yaptığı haberlerin görseline yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde" ifadesi ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!"