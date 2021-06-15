Kılıçdaroğlu'ndan 'Veyis Ateş' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün kamuoyuna yansıyan Veysi Ateş'in ses kaydından sonra Twitter'dan mesaj yayımladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. Fetö borsası ile ne kadar kodaman Fetöcü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için.

Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin.

Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce #AdaletYürüyüşü’ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca Euro götürürken halkımız aç kalmasın diye."

Ne olmuştu?

Sedat Peker'in Veyis Ateş'in Paramount Otel'de ücretsiz kaldığını söylemesi üzerine gözler Ateş'e çevrilmiş ve bu iddia doğru çıkmıştı.

Ardından Veyis Ateş'le ilgili skandal iddialar peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan "Ankara'daki işi çözmek için" 10 milyon euro istediği iddiası gündeme geldi.

Dün Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Veyis Ateş'le ilgili iddiaları açıklamasının ardından bugün Habertürk yazarı Sevilay Yılman da bu iddiaları doğruladı ve Veyis Ateş'in ses kaydını dinlediğini söyledi.